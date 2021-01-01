مصطفى الأغا يطالب بتكريم المخرج حاتم علي عقب وفاته

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طالب الإعلامي مصطفى الأغا، بتكريم المخرج حاتم علي والذي توفى عن عمر يناهز الـ85 عاما.

وكتب "الأغا" قائلا: "في دمشق التي احبها وأحبته يرقد الآنحاتم_علي واتمنى أن تقوم الدولة السورية بتكرميه كما يجب ان يكون التكريم للمبدعين أولا ولكن رفعوا اسم بلادهم ثانيا.....للمواطن حاتم علي ".

وأعلن المنتج محمد سري عن وفاة المخرج حاتم علي، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية.

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