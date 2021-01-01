بنى سويف يستضيف قنا فى مباراة مرتقبة بالقسم الثاني

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف نظيره فريق قنا في المباراة التى تجمع بين الفريقان في الثانية والنصف من عصر السبت بملعب ستاد بنى سويف الرياضى فى إطار منافسات الأسبوع السابع بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويدخل بنى سويف المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة محمد يوسف الذى يطمح فى تحقيق انطلاقة قوية له ولجهازه المعاون بمسيرته مع الفريق السويفى بتحقيق نقاط المباراة وإسعاد الجماهير والتقدم بجدول الترتيب .

وعكف المدير الفنى لبنى سويف على تكثيف الجرعات التدريبية خلال الثلاث ايام الماضيين بجانب رفع المعدلات البدنية للاعبين والتأكيد على عودة الروح لتحقيق الانتصارات ومن المتوقع حدوث تغييرات عديدة بتشكيل بنى سويف بالمباراة. 

فيما يدخل قنا بقيادة مديره الفنى محمود ابراهيم المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار .

ويحتل بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط فيما يحتل قنا المركز العاضى برصيد 8 نقاط .

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