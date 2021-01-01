باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري
الجمعة 01/يناير/2021 - 04:47 م
رامي بشاي
أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قائمة الأبيض لمباراة إنبي المقرر اقامتها غدا السبت الموافق 2 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد بترو سبورت من مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.
الدفاع: محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، حازم إمام، أحمد عيد، عبدالله جمعة، أحمد فتوح.
الوسط: طارق حامد، أشرف روقة، إمام عاشور، إسلام جابر.
وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود عبدالرازق شيكابالا، أسامة فيصل.
الهجوم: حميد أحداد، عمر السعيد.