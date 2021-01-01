كل سنة وأنت حبيبنا يا أوس أوس.. سارة درزاوي تهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة سارة درزاوي على تهنئة صديقها الفنان أوس أوس بعيد ميلاده.

ونشرت سارة صورة تجمعها باوس أوس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث وجهت له رسالة خاصة وكتبت: كل سنة وأنت طيب يا بدر كل سنة وأنت جدع وأصيل وأخ لكل اللي بتحبهم.. ربنا يكرمك ويعوضك خير ويبدل أيامك الصعبة بأيام هنا وراحة بال.. كل سنة وأنت حبيبنا يا أوس أوس.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

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