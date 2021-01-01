شيخ الأزهر يستقبل 2021 بدعاء للإنسانية "اللهم قر أعيننا بما يسعدنا واكشف عنا البلاء"

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العام الجديد 2021، بدعاء جامع للإنسانية بأن يرفع الله عنا البلاء والوباء، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وأن ينشر بيننا الحب والود والاستقرار.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها؛ "عام جديد، أدعو الله أن يقر أعين الجميع فيه بما يسعدهم، وأن يكشف البلاء والوباء، وأن يرزق الجميع فيه الصحة والبركة والعافية والطمأنينة، وأن يجنب عالمنا الحروب والصراعات، وينشر الحب والود والسلام والاستقرار".

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