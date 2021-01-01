صلاح يقود تشكيل الأفضل في 2020 بإختيار أساطير الدوري الانجليزي

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إتفق جميع المحللين والنقاد الرياضيين في إنجلترا على إختيار الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضمن التشكيل الافضل للبريميرليج 2020.


وجاءت التشكيلة الأبرز على النحو التالي :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، روبرتسون، كودي.

خط الوسط: برونو فرنانديز، هندرسون، دي بروين.

خط الهجوم: صلاح، هاري كين، سون هيونج مين.

وتم إختيار هذه التشكيلة بواسطة الان شيرر وبيتر كراوتش بالإضافة إلى جاري نيفيل وجيمي كاراجر وشهدت إستبعاد بعض اللاعبين مثل الانجليزي رحيم سترلينج والسنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صلاح الأفضل 2020

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

مات في الجنازة.. أب يلحق بابنته بعد وفاتها بساعتين بالشرقية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم بايرن ميونيخ: زملائي يسخرون مني

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ 43 دقيقة

"مراتي كل شوية تعايرني".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شقيقته بالجيزة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد حفل الإعلان عن أفضل لاعب إفريقي لعام 2018

بحضور العمدة.. أهالي قرية محمد صلاح يتابعون حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا

بدء توافد المواطنين على مركز "محمد صلاح" لمتابعة حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا (صور)

كراوتش يعتذر لمحمد صلاح

باريس سان جيرمان يختبر نيمار

ديسابر يتوعد محمد صلاح

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

03:02 م

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

10:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»