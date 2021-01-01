ماينز يواجه بايرن ميونيخ من أجل البقاء

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
وكالات
يواصل فريق ماينز صراعه للبقاء في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشر، حيث يقود الفريق في هذه المباراة جان سيويرت، مدرب فريق الشباب.

وقال سيويرت اليوم الجمعة :"شعرت بالفخر لأنني سئلت عما إذا كان بإمكاني المساعدة بعدما قضيت نصف عام في النادي".

وأكد المدرب البالغ من العمر 38 عاما إن فريقه المتعثر، الذي يحتل المركز الثاني من القاع، سيتعين عليه أن يعاني في مراحل معينة أمام متصدر الدوري ولكنه أيضا يتعين عليه أن يطور متعة اللعب.

وسيقود سيويرت الفريق مباراة واحدة ليصبح المدرب الثالث خلال هذا الموسم مع تقديم مدرب دائم للفريق الأسبوع المقبل.

وقال مارتين شميدت المدير الرياضي، الذي عاد مؤخرا للنادي :"نحن قريبين للغاية من الوصول لحل".

ويعد بو سفينسون، لاعب ماينز السابق، والذي يدرب حاليا فريق ليفيرنج المنافس بدوري الدرجة الثانية النمساوي، أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وحقق ماينز فوزا وحيدا فقط في 13 مباراة هذا الموسم ويبعد بفارق أربع نقاط عن أرمينيا بيلفيلد الذي يحتل المركز الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في البوندسليجا.

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