عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
وجه واحد من أبرز الصفقات التي يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي للحصول على خدماته رسالة لجماهير القلعة الحمراء.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " كتب جاكسون موليكا " سنة سعيدة لجماهير النادي الأهلي الذين يحبوني من قلوبهم".


يُذكر أن بعض المصادر الصحفية قد ربطت بين إنضمام موليكا لاعب ستانداردلييج البلجيكي إلى النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقاضية قبل أن يرحل لصفوف العملاف البلجيكي.

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