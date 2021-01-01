مختار مختار يعلن تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة بيراميدز
الجمعة 01/يناير/2021 - 04:30 م
محمد زويد
أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره بيراميدز بستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الخامسة من مسابقه الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :
حراسة المرمى : احمد يحيى
خط الدفاع : السيد الشبراوي _ معاذ الحفناوي _ محمد الشبيني _ علي فتحي
خط الوسط : علاء سلامه _ مصطفي الجمل _ محمد فيرا _ عبد الرحمن شيكا
خط الهجوم : محمد عبد المجيد _ مامادو ونياس.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمد عصام الغندور _ محمد بازوكا _ غنام محمد _ أحمد عفيفي _ محمد طارق ابو العز _ إبراهيم عبد الخلق _ محمود رجب _ باسم مرسي.