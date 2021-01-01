مختار مختار يعلن تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد

أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره بيراميدز بستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الخامسة من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى : احمد يحيى
خط الدفاع : السيد الشبراوي _ معاذ الحفناوي _ محمد الشبيني _ علي فتحي
خط الوسط : علاء سلامه _ مصطفي الجمل _ محمد فيرا _ عبد الرحمن شيكا
خط الهجوم : محمد عبد المجيد _ مامادو ونياس. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمد عصام الغندور _ محمد بازوكا _ غنام محمد _ أحمد عفيفي _ محمد طارق ابو العز _ إبراهيم عبد الخلق _ محمود رجب _ باسم مرسي.

أخبار تهمك

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بايرن ميونيخ: زملائي يسخرون مني

منذ ساعة و 11 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 3 ساعات

مات في الجنازة.. أب يلحق بابنته بعد وفاتها بساعتين بالشرقية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ 42 دقيقة

"مراتي كل شوية تعايرني".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شقيقته بالجيزة

منذ أقل من ساعتين

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

03:02 م

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

10:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»