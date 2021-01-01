الحصاد السنوي للبورصة .. ارتفاع قيم التداول الي 276.1 مليار جنيه خلال عام 2020

كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية عن ارتفاع قيمة التداول إلى 267.1 مليار جنيه ، مقارنة بـ194.5 مليار جنيه في 2019.

وبلغ إجمالي قيم تداول السندات خلال عام 2020 بنحو 378.07 مليار حنيه، مقابل 182.94 مليار جنيه بنهاية 2019.

وبلغ إجمالي قيم تداول السندات خلال عام 2020 بنحو 378.07 مليار حنيه، مقابل 182.94 مليار جنيه بنهاية 2019.

وبلغإجمالي قيم تداولات سوق خارج المقصورة قد بلغت نحو 32.25 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 32.26 مليار جنيه بنهاية 2019.

وبلغإجمالي قيم تداولات سوق خارج المقصورة قد بلغت نحو 32.25 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 32.26 مليار جنيه بنهاية 2019.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن البورصة تستهدف استكمال خططها الخاصة بإعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر اطلاق مؤشر تميز الجديد بالاضافة الى تنقيح قائمة رعاة بورصة النيل خلال الربع الاول من العام الجديد.

وخسر رأس المال السوقي 57.4 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 650.8 مليار جنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 22.32% خاسراً 3116 نقطة ليغلق عند مستوى 10845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 13.62% ليغلق عند مستوى 2235 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 18.99% ليغلق عند مستوى 13245 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 19.28% ليغلق عند مستوى 4171 نقطة.



