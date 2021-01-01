تحالف مصرفي لتوفير تمويل معبري بـ3.8 مليار جنيه لتطوير ميناء أبوقير

أعلن البنك الأهلي المصري عن ابرام عقد قرض معبري بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء ابو قير الجديد بالإسكندرية.









وذكر البنك الأهلي في بيان، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل، أن التحالف يضم ثلاثة بنوك هي بنك الإسكندرية، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس.









وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن عقد التمويل الذي يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء ابو قير الجديد بالإسكندرية، والذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة.





وأكد أبو الفتوح، على حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.





وأشاد أبو الفتوح بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في البنوك المشاركة وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، وما تتيحه من دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري.





ومن جانبه أكد شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، اهتمام البنك بتمويل كافة المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات





وأوضح رياض، أن التمويل المعبري يهدف الى تمويل الاعمال المدنية القائم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، اما اعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليار جنيه سيتم تمويلها من بنوك اجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع الى 28 مليار جنيه.





وأشار رياض إلى أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري،450 مليون جنيه لبنك الاسكندرية، 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس.





وأضاف رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، أن هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يقرب الى 12.7 مليار جنيه مصري في اسرع وقت ممكن.





حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات والهيثم القبرصلي رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس وتامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية وشريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة وأحمد السرسي رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري.





كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.