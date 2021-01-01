إرهاب وفضائح وانتحار.. أول حوادث في 2021



البداية كانت مع محافظة قنا المصرية، حيث لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم تروسيكل ودراجة بخارية، أعلى كوبري دندرة.



وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بمصرع أشرف حسن ابراهيم، 24 عاما، وإصابة محمد أحمد محمود، 17 عاما، في حادث تصادم تروسيكل ودراجة بخارية، أعلى كوبري دندرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



انتحار طبيب أردني



كما أقدم طبيب أردني مقيم في مصر، على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة مسكنه في الطابق السادس بمصر القديمة، وتم نقل الجثمان للمشرحة لبيان سبب الوفاة، وبعرضها على الطبيب الشرعي، أكد أن المتوفى لم يتعاط أي مواد مخدرة أو كحولية، وأنه فقط كان يأخذ مهدئات لمروره بأزمة نفسية واضطراب.



والمتوفى طبيب أردني، ويدعى ”خالد.أ“ (45 عامًا) يقيم في مصر بمفرده، ولا يشتبه وجود أي شبهة جنائية في الحادث، نظرًا لأنه لا تبدو على جثمان المتوفى أي آثار لإصابات أو طعنات أو محاولة دفاع عن النفس، وسلمت النيابة العامة في مصر جثة المتوفى للسفارة الأردنية تمهيدًا لتسليمه لذويه.



فضيحة في رأس السنة



وفي منشأة ناصر ضبط عامل، زوجته عارية في أحضان عشيقها يمارسان الجنس على فراش الزوجية، عقب عودته من العمل فقام باستدعاء الجيران لاقتياد الزوجة وعشيقها إلى القسم، وتمكن الجيران من الإمساك بالزوجة، بينما فر العشيق هاربًا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.



وبسؤال الزوج أكد أنه عاد من عمله مبكرًا عقب استئذانه من صاحب العمل، وفور دخوله الشقة سمع أصواتًا جنسية تصدر من داخل غرفة نومه، فتوجه إلى غرفة نومه لمعرفة مصدر الصوت، وعقب فتحه باب غرفه نومة وجد زوجته عارية فى أحضان عشيقها على سرير عش الزوجية، واعتدى عليهما بالضرب وتمكن المتهم من الفرار، متهمًا زوجته بالزنا.



وبمواجهة الزوجة بأقوال زوجها، اعترفت بارتكاب الواقعة، مضيفة أنها تعرفت على عشيقها عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتوطدت العلاقة بينهما لدرجة العلاقة العاطفية ثم تطورت إلى علاقة غير شرعية وممارسة الجنس داخل عش الزوجية فى أوقات تواجد الزوج في عمله.







عمليات إرهابية



و أعلن الجيش المالي، عن انفجار عبوة ناسفة اليوم، عند مرور دورية عسكرية على متنها جنود ماليين من المشاركين في القوة المشتركة الأفريقية "جي 5" في منطقة بولكيسي قرب الحدود مع بوركينافاسو، وأضاف بيان الجيش المالي أن الحادث الذي وقع على بعد 300 متر شمال مخيم القوة الأفريقية المشتركة عند مدخل قرية بولكيسي، لم يتسبب في وقوع إصابات بين القوات المسلحة المالية أو أي أضرار مادية.



فيما أحبطت القوات الأمنية في تونس، عملية ”إرهابية“، كانت ستستهدف دوريات أمنية في محافظة القصرين، تزامنا مع ليلة رأس السنة الميلادية 2021، حيث تمكنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت بالاستعانة بقوات عسكرية، من صد مجموعة متشددة، مكونة من 10 عناصر كانت تخطط لتنفيذ مخطط ”إرهابي“.



والمجموعة الإرهابية تسللت من جبل السلوم في محافظة القصرين، نحو المدينة؛ بقصد استهداف الدوريات الأمنية، التي كانت متمركزة لتأمين ليلة رأس السنة، وذلك حسب المحاضر الأمنية الأولية التي أثبتت وجود تخطيط مسبق لهذه العملية، والعناصر المتشددة تفطنت إلى التعزيزات الأمنية، فلاذت بالفرار نحو جبل السلوم المجاور وتحصّنت به.







شهدت الساعات الأولى من عام 2021، حوادث في مختلف بلدان العالم، مما أدى إلى توقع المواطنين بالدول المختلفة أن هذا العام لن يكون جميلا، وفد يشبه بشكل كبير عام 2020 الذي انتشر فيه وباء فيروس كورونا في مختلف أرجاء الكرة الأرضية.وسنة 2021 ستكون سنة بسيطة بدأت يوم الجمعة وهي السنة 2021 بعد الميلاد والسنة 21 في الألفية الثالثة والقرن الواحد والعشرون والسنة الثانية في عقد 2020.مصرع شاب في قنا