توقيع 9 اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات تتخطى المليار دولار

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
 وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى.


ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التى يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات حفر  17 بئرا استكشافيا جديداً فى مناطق الامتياز، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وأكد الملا، أن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها فى جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى فى صناعة البترول العالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى للإستثمار  فى أنشطة البحث عن البترول والغاز إلى جانب تعزيز اعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حالياً من شركاء النجاح بقطاع البترول والغاز كشركات شل وبى بى و توتال فى ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر.

ولفت إلى أن مشاركة شركة ثروة للبترول المصرية فى عدد من المناطق مؤشر إيجابى يفتح افاقاً جديدة أمام التوسع فى أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية  للبحث عن  الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.

وأضاف الملا أن تطوير نماذج الاستثمار وتطوير البنود فى الاتفاقيات البترولية ساهم أيضاً بقوة فى دعم تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وتحفيز المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصرى مدعوماً بالإصلاحات الناجحة التى قامت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومناخ الاستقرار الحالى وهو ما يدعم قطاع البترول فى تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة انتاج مصر واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعى من خلال تكثيف أنشطة البحث فى المناطق الواعدة.

وتابع أن الاتفاقيات التسع الجديدة تأتى من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة فى التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا بحد أدنى للإستثمارات حوالى 4ر1 مليار دولار وتستهدف حفر 23 بئراً فى 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط  و 3 مناطق بالبحر الأحمر ، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.

يُشار إلى أن الاتفاقيات التسع الموقعة تشمل 7 اتفاقيات لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية ، الأولى مع شركة اكسون موبيل الأمريكية للبحث فى منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار وحفر 3 آبار ، والثانية مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية للبحث فى منطقة شمال سيدى برانى بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار وحفر بئر استكشافية.

ووقعت الاتفاقية الثالثة مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية للبحث فى منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط  باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار ومنحة توقيع مليونى دولار وحفر بئرين، واتفاقية رابعة مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول للبحث فى منطقة شمال الضبعة بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار وحفر بئر استكشافية.

أما الاتفاقية الخامسة فوقعت مع شركة اكسون موبيل الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول للبحث فى منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 263 ملايين دولار وحفر 3 آبار، وتم توقيع الاتفاقية السادسة مع شركة بى بى البريطانية وشريكتها ثروة للبترول للبحث فى منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 59 ملايين دولار ومنحة توقيع مليون دولار وحفر بئر استكشافية، والاتفاقية السابعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها شل وكوفبيك الكويتية وثروة للبترول للبحث فى منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 115 ملايين دولار ومنحة توقيع مليونى دولار وحفر بئرين. 

كما ضمت الاتفاقيات التسع اتفاقيتين لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ، الأولى مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية للبحث فى القطاع رقم 1 بالبحر الأحمر باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار وحفر بئرين ، والاتفاقية الثانية مع شركة شل العالمية وشريكتها ثروة للبترول للبحث فى قطاع رقم 3 بالبحر الأحمر باستثمارات حدها الأدنى 103 ملايين دولار وحفر بئرين.

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