كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
ريهام على
احتفلت كنائس إيبارشية الفيوم، مساء أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بالسنة الميلادية الجديدة، بأداء صلوات القداسات في كنائس بندر الفيوم الثلاث، الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، والشهيد العظيم مارمينا العجايبي، والقديسة العذراء مريم، وكنائس مدن المراكز أيضا.

واقتصرت صلوات القداسات الإلهية، على حضور الآباء الكهنة، دون حضور الشمامسة أو المصلين من المواطنين الأقباط، وحرص القساوسة والقمامصة خلال صلاة القداس، على ارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد المقررة، لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

ووفرت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، مساء أمس، القربان المعتاد توزيعه خلال القداسات الإلهية، لحصول المواطنين الأقباط عليه، كما هو معتاد.

ودعا القساوسة والقمامصة، خلال القداسات، إلى الله ليرفع وباء "كورونا" المستجد، عن مصر وشعبها، وشعوب العالم أجمع.
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط
كنائس الفيوم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة بأداء صلوات القداسات بحضور الآباء والكهنة فقط

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