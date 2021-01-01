أرسنال يعلن رحيل نجمه إلى شالكه رسميا

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
أعلن نادي أرسنال عن تعاقد نادي شالكة الالماني مع الظهير البوسني سياد كولاسيناك .

وسيعود ابن السابعة والعشرين الى النادي الذي حمل الوانه منذ صغره حتى انتقاله الى "المدفعجية" في 2017.

وتبدأ إعارة كولاسيناك الذي خاض 113 مباراة مع ارسنال، في الرابع من يناير.

وقال المدير التقني في ارسنال البرازيلي إيو لموقع النادي اللندني "يحتاج سياد للعب بانتظام، لذا قررنا سويا ان عودته الى المانيا مع شالكه ستفيده في الوقت الراهن".

تابع "سنبقى على اتصال مع سياد ونتمنى له الناجح لباقي الموسم مع شالكه".

ووصل كولاسيناك مطلع الاسبوع الى المانيا لانهاء اجراءات انتقاله، فيما اشارت شبكة "سكاي" في المانيا ان ارسنال سيتحمل جزءا من رواتبه.

ويحتل شالكه العريق المركز الاخير راهنا في الدوري الالماني، مع اربع نقاط فقط دون تحقيق اي فوز منذ انطلاق البوندسليجا.

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