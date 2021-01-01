تأجيل الامتحانات وغرامات لمواجهة كورونا.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

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شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 26 ديسمبر 2020، وحتى اليوم الجمعة 1 يناير 2021:



مصنع لتعبئة المياه الطبيعية:



وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذي ينص على أن "تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها، أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه في سجلات تعد خصيصا لهذا الغرض"، كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 1353،46 متر مربع، ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها.





إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ:



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة" يكون غرضها الرئيسي النقل البحري لجميع أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما في ذلك تملك الشركة للسفن التجارية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ، حيث نص مشروع القرار على أن يعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، وأعضاء آخرين.



توفيق أوضاع 62 كنيسة:



وافق مجلس الوزراء أيضا على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1800 كنيسة ومبنى تابع.





غرامات كورونا:



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار فقد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم التأكيد على إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، ووقف أية فعاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات، مع غرامة فورية 50 جنيها للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة تطبق من الأحد المقبل، وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.



مجلس المحافظين:



كما ترأس مدبولي اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث شدد على الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وكلف بتفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة، ووجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين بالغاز للسيارات، وذلك بمشاركة وزراء التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية:



وترأس مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تمت الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.



تصدير السيارات المصنعة محليا:



كما ترأس مدبولي اجتماعا لمناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحفيز تصدير السيارات المصنعة محليا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، فضلا عن عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جهود خطة التطوير الإداري لبنك الاستثمار القومي التي تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة بالبنك وتحسين مؤشرات أدائه، وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي عبر تقنية "فيديو كونفرانس".



تطوير الطريق الدائري:



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث كلف بسرعة توفير 200 مليون جنيه لصالح وزارتي الكهرباء والإسكان لنقل المرافق المتعارضة مع المشروع، ووجه بتحويل قيمة التعويضات للمحافظين لصرفها لشاغلي الوحدات التي تعترض مسار التطوير، وذلك بحضور وزير النقل، وبالمشاركة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لوزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل من محافظي القليوبية، والجيزة، والقاهرة، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.



تأجيل الامتحانات:



وترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والموافقة على استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، وكذا مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل.



تدريب موظفي للعاصمة الإدارية:



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت استعراض تقرير من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن جهود تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 18 ألفًا و694 موظفًا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، إلى جانب إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



حصاد وزارة الثقافة:



واستعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزيرة الثقافة، تضمن حصاد المشروعات والأنشطة والمبادرات التي تبنتها الوزارة خلال العام 2020، حيث تم إعادة تطوير 19 صرحا ثقافيا بالمحافظات، وتقديم 84 ألف نشاط افتراضي وفعلي، وإقامة معارض للكتاب في 24 قرية بـ4 محافظات في صعيد مصر لأول مرة.



استعدادات بطولة العالم لكرة اليد للرجال:



كما تفقد مدبوي الترتيبات النهائية في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، الذى يستعد لاستقبال حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، وذلك برفقة وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورئيس هيئة استاد القاهرة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.