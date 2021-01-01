رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام الإنتاج الحربي
الجمعة 01/يناير/2021 - 04:06 م
محمد جمال
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - أحمد الشيخ
خط الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:
مهدي سليمان - إيريك تراوري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس - أحمد أيمن منصور