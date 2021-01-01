رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي 

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - أحمد الشيخ 

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - إيريك تراوري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس - أحمد أيمن منصور

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