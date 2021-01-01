الإصابات تضرب الاتحاد السكندرى قبل لقاء الجيش غداً

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
أصيب كريم يحيى الظهير الأيمن لنادى الإتحاد بفيروس كورونا وذلك قبل ٢٤ ساعة من لقاء فريقه مع الجيش غداً ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز . 

وبذلك ينضم إلى زميله السيد سالم الظهير الأيسر المصاب بنفس الفيروس . 

وتضم قائمة المصابين فى الفريق السكندرى كلا من : محمود شعبان الذى أجرى عملية جراحية فى القدم اليسرى وحسام عاشور الذى تم  عمل ٢٠ غرزة فى وجهة ومحمد عطوه  ١٣ غرزة فى وجهة والجاميكى داميون لوى المصاب فى الضامه . 

وبذلك يرتفع عدد المصابين فى الفريق  إلى 6 لاعبين . 

ويدخل الإتحاد السكندرى لقاء غدا وهو فى المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط بينما يأتى طلائع الجيش فى مؤخرة الجدول بنقطه واحده .

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