نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جمع متعلقاته من داخل ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للرحيل عن صفوف فريقه بالانتقالات الشتوية الحالية.





وكان النادي الأهلي أعلن أمس الخميس، عن الاتفاق مع نادي الجونة، برحيل عربي بدر إلى صفوفه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بالميركاتو الشتوي.





يأتي ذلك بعدما نجح المارد الأحمر في التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلي، لمدة أربع مواسم مقبلة لتدعيم خط هجومه قبل نهائيات كأس العالم للأندية.





ويستعد عربي بدر للرحيل عن المارد الأحمر، عقب نهاية مباراة الفريق ضد وادي دجلة، المقرر لها مساء اليوم، حيث يتواجد ضمن قائمة بيتسو موسيماني المدير الفني، للمباراة.





وجاءت موافقة القلعة الحمراء على رحيل بدر على سبيل الإعارة، من أجل منحه فرصة الحصول على دقائق لعب بشكل أساسي، خاصةً مع صغر سنه واحتياجه للاحتكاك القوي، قبل العودة إلى الجزيرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.