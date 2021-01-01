"بلتون" تتصدر قائمة شركات الوساطة المالية تداولاً خلال ديسمبر 2020

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تصدر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة تداولات سوق داخل المقصورة وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال تعاملات شهر ديسمبر 2020، بقيمة تداول بلغت 9.715 مليار جنيه لتقتنص بذلك 17.1% من اجمالى قيم التداول موزعة على 1.21 مليار سهم من خلال 71 ألف صفقة منفذة ، أعقبها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية لتحقق قيم تداول بلغت 6.391 مليار جنيه بحجم تداول 1.993 مليار سهم



