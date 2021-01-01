"بلتون" تتصدر قائمة شركات الوساطة المالية تداولاً خلال ديسمبر 2020
الجمعة 01/يناير/2021 - 03:53 م
نيفين سمير
كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تصدر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة تداولات سوق داخل المقصورة وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال تعاملات شهر ديسمبر 2020، بقيمة تداول بلغت 9.715 مليار جنيه لتقتنص بذلك 17.1% من اجمالى قيم التداول موزعة على 1.21 مليار سهم من خلال 71 ألف صفقة منفذة ، أعقبها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية لتحقق قيم تداول بلغت 6.391 مليار جنيه بحجم تداول 1.993 مليار سهم
وإحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية الترتيب الثالث بقيمة تداول قدرها 6.309 مليار جنيه وبحجم تداول 2.373 مليار سهم ، ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المرتبة الرابعة بقيم تداولات 3.591 مليار جنيه، عبر تداولات 858.389 مليون سهم، ثم المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالي بقيمة تداول 3.444 مليار جنيه عبر تداولات 298.887 مليون سهم.