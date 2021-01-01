خلال ديسمبر .. "الأجانب "يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 797.1 مليون جنيه بسبب أزمة كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر ديسمبر المنقضي علي تباين بأداء المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات الأجانب علي الأسهم القيادية والتي سجلت هذا الشهر حوالي 797.1 مليون جنيه بسبب أزمة كورونا والتي تسببت في ميل الأجانب الي سحب السيولة من جميع الأسواق 

وإستحوذت  تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي  نسبة 84.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.5 % و العرب على 6.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 797.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 354.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 77.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 16.0 % و سجل العرب 6.6 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 15,390.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 537.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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