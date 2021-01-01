بهذه الكلمات.. هبة مجدي تحتفل بذكرى خطوبتها

Advertisements

احتفلت الفنانة هبة مجدي بذكرى خطوبتهم الذي تحل اليوم الاول من يناير من العام الميلادي الجديد لعام 2021



ونشرت هبة صورة لهما عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : 1/1/2016 في مثل هذا اليوم من خمس سنين كانت أجمل خطوبة على المسرح القومي بعد عرض مسرحية "ليلة من الف ليلة" وسط كل الناس والجمهور اللي باركنا وكان فرحان بينا.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.

