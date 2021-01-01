البورصة تسجل تداولات بـ 57.8 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2020

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أنها قد حققتة قيمة التداول بلغت 57.8 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي فى حين بلغت كمية التداول نحو 12,923 مليون ورقة منفذة على 1,044 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 11,058 مليون ورقة منفذة على 1,009 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.





هذا و قد استحوذت الأسهم على 66.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33.50 % خلال الشهر.







