البورصة تسجل تداولات بـ 57.8 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2020
الجمعة 01/يناير/2021 - 03:44 م
نيفين سمير
كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أنها قد حققتة قيمة التداول بلغت 57.8 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي فى حين بلغت كمية التداول نحو 12,923 مليون ورقة منفذة على 1,044 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 11,058 مليون ورقة منفذة على 1,009 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 66.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33.50 % خلال الشهر.
وعلى صعيد أداء المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,845.26 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.9 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 5.11% صعودا مغلقا الفترة عند 2,145.15 نقطة، بينما سجل مؤشرS&P ارتفاعا بنحو 1.27% مغلقا الفترة عند 1,782.17 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.98 % مغلقا عند 13,245.88 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.82 % مغلقا الفترة عند 3,097.82 نقطة
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