كل سنة وأنتم طيبين.. نادية الجندي تحتفل بالعام الجديد بجوار شجرة الكريسماس

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حرصت الفنانة نادية الجندي على تهنئة جمهورها ومحبيها بالعام الميلادي الجديدة لعام 2021.



ونشرت نادية صورة لها بجوار شجرة الكريسماس ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : كل سنة وأنتم طيبين وكل جمهوري الحبيب في مصر والدول العربية بخير وسنة سعيدة علي الجميع بإذن الله.



جدير بالذكر انه اخر اعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف.

