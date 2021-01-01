رغم أزمة كورونا .. البورصة تصمد وتحقق ارباح بـ 14.4 مليار جنيه خلال ديسمبر

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أنها قد حققت أرباح قدرها 14.4 مليار جنيه خلال تعاملات ديسمبر 2020 برغم من أزمة فيروس كورونا المستجد ، وتباينت أداء المؤشرات خلال تعاملات الشهر، المنقضي وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.9% ، بسبب إنتشار سلالة جديدة في بريطانيا تسببت في ذعر المستثمرين وتراجع البورصات العالمية مما أدي الي حركات بيعية قوية من الأجانب علي الأسهم القيادية والتي تسببت في تأرجح السوق خلال هذا الشهر.





وأغلق رأسمال البورصة عند 650.9 مليار جنيه، مقابل 636.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020.





وعلى صعيد أداء المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,845.26 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.9 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 5.11% صعودا مغلقا الفترة عند 2,145.15 نقطة، بينما سجل مؤشرS&P ارتفاعا بنحو 1.27% مغلقا الفترة عند 1,782.17 نقطة.





و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.98 % مغلقا عند 13,245.88 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.82 % مغلقا الفترة عند 3,097.82 نقطة.









وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 57.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 12,923 مليون ورقة منفذة على 1,044 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 11,058 مليون ورقة منفذة على 1,009 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.





هذا و قد استحوذت الأسهم على 66.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33.50 % خلال الشهر.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.5 % و العرب على 6.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 797.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 354.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



