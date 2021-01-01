إجمالى صادرات العراق من النفط 2.846 مليون برميل يوميا فى ديسمبر

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، إن إجمالي صادرات العراق من الخام ارتفع إلى 2.846 مليون برميل يوميا في ديسمبر، من 2.709 مليون برميل يوميا فى الشهر السابق.
 
وبلغت شحنات النفط من كركوك عبر ميناء جيهان نحو 3.16 مليون برميل فى المتوسط فى ديسمبر.
 
وبلغت إيرادات العراق من النفط فى ديسمبر، وهي المصدر الرئيسي للدخل، 4.213 مليار دولار بمتوسط سعر 47.765 دولار للبرميل.

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