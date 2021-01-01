نجم بايرن ميونيخ: زملائي يسخرون مني

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:01 م
كينجسلي كومان
كينجسلي كومان
وكالات
كشف كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني عن السبب وراء سخرية زملائه منه في الفترة الحالية.

وقال الجناح الفرنسي لصحيفة "بيلد" الألمانية في وقت متأخر من أمس الخميس: "الأمر فقط متعلق بأنني أخاف من لعب الكرة بالرأس وزملائي بالفريق يسخرون من الامر".

وأضاف :"يمكنك أن ترى هذا في الصور. أثناء لعب الكرة بالرأس أغلق عيناي. يأتي هذا بشكل غريزي، إنه رد فعل طبيعي".

ورغم أنه أغلق عينيه، إلا أن كومان استطاع توجيه الكرة العرضية التي لعبها جوشوا كيميتش لتسكن الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى باريس باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي، مسجلا الهدف الوحيد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضي.

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