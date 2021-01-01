ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الخامسة عشر

يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 12 هدف، وبفارق هدف وحيد عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.









ويأتي في المركز الثالث النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان، برصيد 10 أهداف، ثم يأتي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو وأندريا بيلوتي لاعب تورينو برصيد 9 أهداف.









ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز.









كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 12 هدف.

روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 11 هدف.

زلاتان ابراهيموفيتش، ميلان، 10 أهداف.

تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 9 أهداف.

أندريا بيلوتي، تورينو، 9 أهداف.

جواو بيدرو، كالياري، 8 أهداف.

دومينيكو بيراردي، ساسولو، 7 أهداف.

جوردان فيرتوت، روما، 7 أهداف.

فابيو كاوليريلا، سامبدوريا، 7 أهداف.

هينريك مختياريان، روما، 7 أهداف.

لويس مورييل، أتلانتا، 7 أهداف.

مبالا نزولا، سبيزيا، 7 أهداف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 6 أهداف.

فرانشيسكو كابوتو، ساسو، 6 أهداف.

روبيرتو، سوريانو، بولونيا، 6 أهداف.