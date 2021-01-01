اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:30 م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
الفجر الرياضي
طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إعادة لاعب القلعة الحمراء المعار لصفوف الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويقدم عمار حمدي مستوى مميز خلال الموسم الجاري مع فريقه الاتحاد السكندري ويعد أحد نجوم الدوري المصري الممتاز.

وطلب موسيمانى عودة عمار حمدي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة خاصة لتدعيم خط الهجوم.

يذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز الجولة الماضية على حساب فريق الاتحاد السكندري برباعية نظيفة مقابل لا شيء.

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موسيماني عمار حمدي رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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