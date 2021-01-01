"هيرميس تتربع علي العرش".. تعرف أنشط 5 شركات سمسرة بالبورصة خلال الربع الأخير من 2020
الجمعة 01/يناير/2021 - 03:20 م
نيفين سمير
كشف التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية هي المتصدرة لقائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة تداولات سوق داخل المقصورة وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الربع الأخير من 2020 ، بقيمة تداول بلغت 17.339 مليار جنيه وبحصة سوقية 11.9% من اجمالى قيم التداول موزعة على 5.573 مليار سهم من خلال 418 ألف صفقة منفذة أعقبها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية لتحقق قيم تداول بلغت 15.162 مليار جنيه بحجم تداول 2.711 مليار سهم
واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية الترتيب الثالث بقيمة تداول قدرها 12.49 مليار جنيه وبحجم تداول 2.173 مليار سهم ، تلاه المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المرتبة الرابعة بقيم تداولات 14.449 مليار جنيه، عبر تداولات 964.358 مليون سهم، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالي بقيمة تداول 11.955 مليار جنيه عبر تداولات 4.181 مليار سهم.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الأخير من 2020 ، حيث أغلق المؤشر ايجى اكس 30 عند 10,845.26 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 7.08% صعودا مغلقا الفترة عند 2,145.15 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 8.22% مغلقا الفترة عند 1,782.17 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.79 % مغلقا عند 13,245.88 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 6.96 % مغلقا الفترة عند 3,097.82 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الربع الأخير من 2020 نحو 162.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 30,986 مليون ورقة منفذة على 2,847 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 144.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 28,361 مليون ورقة منفذة على 2,571 ألف عملية خلال الربع الماضي .