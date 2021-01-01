"هيرميس تتربع علي العرش".. تعرف أنشط 5 شركات سمسرة بالبورصة خلال الربع الأخير من 2020

كشف التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية هي المتصدرة لقائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة تداولات سوق داخل المقصورة وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الربع الأخير من 2020 ، بقيمة تداول بلغت 17.339 مليار جنيه وبحصة سوقية 11.9% من اجمالى قيم التداول موزعة على 5.573 مليار سهم من خلال 418 ألف صفقة منفذة أعقبها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية لتحقق قيم تداول بلغت 15.162 مليار جنيه بحجم تداول 2.711 مليار سهم





واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية الترتيب الثالث بقيمة تداول قدرها 12.49 مليار جنيه وبحجم تداول 2.173 مليار سهم ، تلاه المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المرتبة الرابعة بقيم تداولات 14.449 مليار جنيه، عبر تداولات 964.358 مليون سهم، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالي بقيمة تداول 11.955 مليار جنيه عبر تداولات 4.181 مليار سهم.



