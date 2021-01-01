"مراتي كل شوية تعايرني".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شقيقته بالجيزة

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اعترافات مثيرة أدلى بها المتهم بقتل شقيقته إثر تسديد عدة طعنات بجسدها، حيث قال "مراتي كل شوية تعايرني بأختي"، موضحًا أنه بعد انفصال شقيقته عن زوجها تكاثرت الأقاويل بين قاطني المنطقة حول سوء سلوكها.. "فضحتنا وسط الجيران".



وأكد المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه، على أن تشاجره الدائم مع شقيقته بسبب كثرة الأقاويل حول سلوكها، ومن جهة آخرى معايرة زوجته له.. "روح شوف أختك بدل ما تعمل عليا راجل"، ما دفعه لارتكاب جريمته.



48 ساعة قبل حلول العام الميلادي الجديد 2021، قرر شخص التخلص من شقيقته بقتلها بمنطقة خالية من السكان بطريقة مأساوية.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم.



سرعان ما انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مطلقة تقيم منطقة الخرطة الجديدة بدائرة قسم الجيزة وبها طعنات متفرقة بالجسم.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى هوية المجني عليها وبفحص علاقتها، تبين أنها على خلافات مع شقيقها وشجارهما المتكرر كانا سر فك طلاسم الجريمة.



وبينت التحريات أن الجاني اصطحب شقيقته إلى منطقة خالية من السكان وسدد لها طعنات بجسدها بسلاح أبيض تاركا جثتها في الخلاء.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته معللا السبب إلى شكه في سلوكها خاصًا بعد طلاقها من زوجها، وتناقل الأهالي بعض الراويات التي تخص شرفها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.