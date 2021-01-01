مباريات قوية لتلا وغزل شبين وعرب الرمل وبطا وفاقوس بالقسم الثالث

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
يقام في الثانية من عصر السبت، مباريات الجولة السادسة، لدوري القسم الثالث، حيث تشهد (المجموعة العاشرة) مواجهات قوية ومرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي مركز شباب ديرب نجم صاحب المركز الأخير، بدون نقاط، مع نظيرة فريق الشرقية، المتصدر برصيد 13 نقطة.

ويخوض فريق بلبيس الذي يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة، لقاء هام مع ميت خلف الخامس، برصيد 10 نقاط.

ويستضيف نادي منوف صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط، نظيرة فريق مركز شباب أبو حماد، الذي يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط.

ويواجه فريق عرب الرمل نظيرة فريق فاقوس، بملعب مركز شباب قويسنا، ويدخل العرب اللقاء بالمركز الثالث عشر برصيد نقطتين، بينما فاقوي بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويحل فريق مركز شباب عرابي صاحب الترتيب قبل الأخير، بنقطة وحيدة، ضيفاً على نظيرة فريق أبو كبير، العاشر برصيد 10 نقاط.

ويلعب غزل شبين مع نادي ديرب نجم، بملعب الغزل، حيث يدخل صاحب الملعب اللقاء برصيد 5 نقاط، بالترتيب التاسع، فيما يتواجد ديرب بالمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

ويخوض فريق مركز شباب تلا الثالث برصيد 12 نقطة، مباراة هامة مع ميت خاقان الذي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط.

ويحل فريق مركز شباب بطا على راحه في تلك الجولة.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 13 نقطة
2- فاقوس 12 نقطة
3- تلا 12 نقطة
4- بلبيس 11 نقاط
5- ميت خلف 10 نقاط
6- ابو حماد 9 نقاط
7- ميت خاقان 7 نقاط
8- منوف 6 نقاط
9- غزل شبين 5 نقاط
10- أبو كبير 4 نقاط
11- بطا 4 نقاط
12- ديرب نجم 3 نقاط
13- عرب الرمل نقطتين
14- شباب عرابي نقطة وحيدة
15- شباب ديرب بلا نقاط

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