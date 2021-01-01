الأجانب يستحوذون علي نسبة 10.1% فقط من تعاملات البورصة خلال الربع الأخير

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:14 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


كشف التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية عن إستحواذ المصريين علي  نسبة 83.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.1 % و العرب على 6.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2,801.0 مليون جنيه ، حيث ان المؤسسات الاجنبية في العديد من الجلسات مترقبة للأداء وليست ضاخة للسيولة وان حققت مراكز شرائية فتكون لإقتناص الفرص ولا تحتفظ بالأسهم لفترة طويلة بل تسوي مراكزها سريعاً ولن تتغير سلوكياتهم خلال الفترة السابقة بل تأثرت التداولات بغيابهم بسبب الأعياد وأجازات نهاية العام وبسبب عدم جاذبية الاسهم القيادية بالنسبة لهم .

وسجل العرب صافي شراء بقيمة 941.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 77.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 16.0 % و سجل العرب 6.6 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 15,390.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 537.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وربحت البورصة المصرية نحو 32.2 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الأخير من العام الماضي 2020، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 650.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 618.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,845.26 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 7.08%  صعودا مغلقا الفترة عند 2,145.15 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P  ارتفاعا بنحو 8.22% مغلقا الفترة عند 1,782.17 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.79 % مغلقا عند 13,245.88 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 6.96 % مغلقا الفترة عند 3,097.82 نقطة.

أخبار تهمك

موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ 13 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ 41 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

منذ حوالي 3 ساعات

عرض سعودي لضم صخرة دفاع الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يواجه وادي دجلة بغياب لاعبين 6 بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة السابق بدرجة "عداء"

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

10:46 ص

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

02:15 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

02:05 م

موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

02:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»