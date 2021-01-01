الأجانب يستحوذون علي نسبة 10.1% فقط من تعاملات البورصة خلال الربع الأخير









كشف التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية عن إستحواذ المصريين علي نسبة 83.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.1 % و العرب على 6.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2,801.0 مليون جنيه ، حيث ان المؤسسات الاجنبية في العديد من الجلسات مترقبة للأداء وليست ضاخة للسيولة وان حققت مراكز شرائية فتكون لإقتناص الفرص ولا تحتفظ بالأسهم لفترة طويلة بل تسوي مراكزها سريعاً ولن تتغير سلوكياتهم خلال الفترة السابقة بل تأثرت التداولات بغيابهم بسبب الأعياد وأجازات نهاية العام وبسبب عدم جاذبية الاسهم القيادية بالنسبة لهم .





وسجل العرب صافي شراء بقيمة 941.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 77.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 16.0 % و سجل العرب 6.6 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 15,390.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 537.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



