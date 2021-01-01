لقاء سويدان تودع 2020 بهذه الكلمات

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص الفنان يوسف الشريف على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديدة لعام 2021.

ونشر يوسف الشريف صورة تجمعه بزوجته الكاتبة إنچي علاء ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ،وكتب : ممتنة لكل حاجة حصلت السنة دي ولكل الناس اللي بيحبوني ولكل اللي خذلوني وكل الأحداث اللي علمتني كتير جدا .. كانت سنة فيها نعم وخير واختبارات ورحمة وابتلاء وضحك وحب وخذلان وستر ونجاح وعلامات كتير.. شكراً يارب على أنها مرت بسلام وستر ولك الحمد حتي ترضي على كل ما مضي وما سيأتي بإذن الله سنة جاية وأحلي وأسعد .. بحبكم وبتمنالكم كل الخير والسعادة والرضا.

والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.

أخبار تهمك

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"مراتي كل شوية تعايرني".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شقيقته بالجيزة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بايرن ميونيخ: زملائي يسخرون مني

منذ ساعة و 11 دقيقة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ 43 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ أقل من ساعتين

مات في الجنازة.. أب يلحق بابنته بعد وفاتها بساعتين بالشرقية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

04:30 م

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

03:02 م

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

10:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»