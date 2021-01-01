لقاء سويدان تودع 2020 بهذه الكلمات

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حرص الفنان يوسف الشريف على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديدة لعام 2021.



ونشر يوسف الشريف صورة تجمعه بزوجته الكاتبة إنچي علاء ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ،وكتب : ممتنة لكل حاجة حصلت السنة دي ولكل الناس اللي بيحبوني ولكل اللي خذلوني وكل الأحداث اللي علمتني كتير جدا .. كانت سنة فيها نعم وخير واختبارات ورحمة وابتلاء وضحك وحب وخذلان وستر ونجاح وعلامات كتير.. شكراً يارب على أنها مرت بسلام وستر ولك الحمد حتي ترضي على كل ما مضي وما سيأتي بإذن الله سنة جاية وأحلي وأسعد .. بحبكم وبتمنالكم كل الخير والسعادة والرضا.



والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.