حصاد البورصة .. 162.3 مليار جنيه تداولات البورصة خلال الربع الأخير من 2020

أنهت البورصة المصرية تداولات اللربع الأخير من 2020 علي تباين بأداء المؤشرات حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة1.3% متأثراً بظهور موجة جديدة من كورونا تسببت في عرقلة أداء البورصة خاصة في أخر شهر من 2020 ، ووصلت قيمة التداول الي 162.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 30,986 مليون ورقة منفذة على 2,847 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 144.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 28,361 مليون ورقة منفذة على 2,571 ألف عملية خلال الربع الماضي .





هذا و قد استحوذت الأسهم على 60.81 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.19 % خلال الربع.



