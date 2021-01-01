حصاد البورصة .. 162.3 مليار جنيه تداولات البورصة خلال الربع الأخير من 2020

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تداولات اللربع الأخير من 2020 علي تباين بأداء المؤشرات حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة1.3% متأثراً بظهور موجة جديدة من كورونا تسببت في عرقلة أداء البورصة خاصة في أخر شهر من 2020 ، ووصلت قيمة التداول الي 162.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 30,986 مليون ورقة منفذة على 2,847 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 144.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 28,361 مليون ورقة منفذة على 2,571 ألف عملية خلال الربع الماضي .

هذا و قد استحوذت الأسهم على 60.81 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.19 % خلال الربع.

وكشف التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية  أنها قد حققت أرباحاً قدرها 32.2 مليار جنيه ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 650.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 618.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 10,845.26 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 7.08%  صعودا مغلقا الفترة عند 2,145.15 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P  ارتفاعا بنحو 8.22% مغلقا الفترة عند 1,782.17 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.79 % مغلقا عند 13,245.88 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 6.96 % مغلقا الفترة عند 3,097.82 نقطة.

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