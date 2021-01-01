الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس بدءا من الغد وحتى الثلاثاء 05 يناير

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدًا السبت 02 يناير 2021 إلى الثلاثاء 05 يناير 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





السبت 02 يناير 2021

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





الأحد 03 يناير 2021

شبورة مالية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





الاثنين 04 يناير 2021

شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





الثلاثاء 05 يناير 2021

شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .



