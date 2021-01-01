نجم برشلونة السابق بدرجة "عداء"

شهدت الساعات الماضية ظهور لاعب كرة القدم الدولي السابق، ديفيد فيا، كعداء للمرة الأولى في ماراثون سان سيلفستري فايكانا بالعاصمة الإسبانية مدريد، قاطعاً مسافة 10 كيلومترات في 38:09 دقيقة، بمعدل 3:43 دقيقة لكل ألف متر.





احتل المهاجم الشهير (39 عاماً)، خلال الماراثون حول مسار "إنسانشي دي فاييكاس" بالعاصمة مدريد، المركز 253 في التصنيف العام والمركز 31 في فئته الخاصة بالأكبر من 35 عاماً.





وخسر النجم الإسباني، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفاً، وأيضاً أفضل هداف في المونديال برصيد 9 أهداف، 6 كيلوغرامات منذ اعتزاله كرة القدم وتدربه كعداء.





وصرح فيا لمحطة تيلي مدريد (Telemadrid) الإسبانية "أنهيت الركض وأن أعاني، لأنني لست عداء، أركض منذ فترة قصيرة، لكن من دواعي سروري أن أكون مع أساطير ألعاب القوى، وسأعود بالتأكيد في العام المقبل"، وذلك بعد انتهاء الماراثون الذي فاز به الكيني دانيل سيميو إيبنيو بزمن قدره 27:42 دقيقة.





وأعلن فيا بطل العالم مع المنتخب الإسباني في جنوب أفريقيا 2010، اعتزاله في أول يناير الماضي، عندما كان يلعب في صفوف فريق فيسيل كوبي الياباني الذي يلعب له أندريس إنييستا حالياً، ولعب لصالح أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال سبورتنغ خيخون من بين أندية أخرى.



