نجم برشلونة السابق بدرجة "عداء"

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:06 م
دافيد فيا
دافيد فيا
وكالات
شهدت الساعات الماضية ظهور لاعب كرة القدم الدولي السابق، ديفيد فيا، كعداء للمرة الأولى في ماراثون سان سيلفستري فايكانا بالعاصمة الإسبانية مدريد، قاطعاً مسافة 10 كيلومترات في 38:09 دقيقة، بمعدل 3:43 دقيقة لكل ألف متر.

احتل المهاجم الشهير (39 عاماً)، خلال الماراثون حول مسار "إنسانشي دي فاييكاس" بالعاصمة مدريد، المركز 253 في التصنيف العام والمركز 31 في فئته الخاصة بالأكبر من 35 عاماً.

وخسر النجم الإسباني، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفاً، وأيضاً أفضل هداف في المونديال برصيد 9 أهداف، 6 كيلوغرامات منذ اعتزاله كرة القدم وتدربه كعداء.

وصرح فيا لمحطة تيلي مدريد (Telemadrid) الإسبانية "أنهيت الركض وأن أعاني، لأنني لست عداء، أركض منذ فترة قصيرة، لكن من دواعي سروري أن أكون مع أساطير ألعاب القوى، وسأعود بالتأكيد في العام المقبل"، وذلك بعد انتهاء الماراثون الذي فاز به الكيني دانيل سيميو إيبنيو بزمن قدره 27:42 دقيقة.

وأعلن فيا بطل العالم مع المنتخب الإسباني في جنوب أفريقيا 2010، اعتزاله في أول يناير الماضي، عندما كان يلعب في صفوف فريق فيسيل كوبي الياباني الذي يلعب له أندريس إنييستا حالياً، ولعب لصالح أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال سبورتنغ خيخون من بين أندية أخرى.

أخبار تهمك

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة السابق بدرجة "عداء"

منذ 38 دقيقة

موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ ساعة و نصف

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ 42 دقيقة

عرض سعودي لضم صخرة دفاع الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ 14 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يواجه وادي دجلة بغياب لاعبين 6 بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

10:46 ص

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

02:15 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»