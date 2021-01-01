بصحبة زوجته.. يوسف الشريف يهنئ جمهوره بالعام الميلادي الجديد 2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص الفنان يوسف الشريف على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديدة لعام 2021.

ونشر يوسف الشريف صورة تجمعه بزوجته الكاتبة إنچي علاء ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ،وكتب : كل سنة وأنتم طيبين ويارب تكون سنة جديدة كلها خير وسعادة.

وفي سياق منفصل، يخوض الممثل المصري يوسف الشريف ماراثون الدراما الرمضاني بمسلسل مستوحى من أزمة فيروس كورونا.

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بوستر مبدئي للعمل الذي يحمل اسم "COVID-25" وعلّقت الشركة قائلة: "ياترى إيه اللي هيحصل سنة 2025".

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