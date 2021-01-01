تعرف علي أبرز القطاعات المهيمنة علي السوق المصري خلال عام 2020 المنتهي

كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية عن تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية وخسر رأس المال السوقي نحو 57.4 مليار جنيه، لينهي جلسات العام الحالي عند مستوى 650.867 مليار جنيه.





وارتفعت أسهم 9 قطاعات خلال العام المنقضي، على رأسها قطاع مواد التعبئة والتغليف الذى قفز بنسبة 98.6%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 88%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 53.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 40.3%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 17.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 14.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 10.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.





فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة المصرية خلال عام 2020، إذ تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 22.3%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 17.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 17.7%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.2%، ثم قطاع السياحة بنسبة 3.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 3.3%.







