تعرف علي أبرز القطاعات المهيمنة علي السوق المصري خلال عام 2020 المنتهي
الجمعة 01/يناير/2021 - 02:35 م
نيفين سمير
كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية عن تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية وخسر رأس المال السوقي نحو 57.4 مليار جنيه، لينهي جلسات العام الحالي عند مستوى 650.867 مليار جنيه.
وارتفعت أسهم 9 قطاعات خلال العام المنقضي، على رأسها قطاع مواد التعبئة والتغليف الذى قفز بنسبة 98.6%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 88%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 53.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 40.3%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 17.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 14.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 10.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.
فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة المصرية خلال عام 2020، إذ تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 22.3%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 17.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 17.7%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.2%، ثم قطاع السياحة بنسبة 3.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 3.3%.
وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أن السوق المصري فى الموجة الأولى قد إستفاد من إقتناص كم كبير من الإستثمارات العاطلة من أنشطة أخرى خاصة بعد التطور الكبير فى تكنولوجيا التداول عن بعد وإنتهازاً لفرص شراء فى أدنى مستويات للأسهم فأصبحت كقطعة الأسفنج الممتصة للسيولة الخارجة , مضيفاً أن أكبر داعم لحركة البورصة هو التدفقات الداخلة للسوق من تكويد عملاء جدد وضخ سيولة نقدية ، متوقعاً إعادة دورة التكويد مرة اخرى مع بداية العام الجديد
وتوقع الخبير إستمرار ونمو إيجابية التداولات بالبورصة المصرية خلال العام القادم ولا يغفل فى هذا الانخفاض العرضى المفاجىء للسوق وسيكون لحظياً لجلسات معدودة فور إعادة الاعلان عن حظر شامل بالبلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا وسرعان ما تتعافى البورصة مرة اخرى وبشكل أقوى فى شهور الحظر ذاته
ويستهدف المؤشر الرئيسى مستهدفات ربعية خلال العام القادم 12400 نقطة و 14000 و15000 لباقى العام 2021.