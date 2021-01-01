البابا يدعو لإيجاد حلول سريعة في اليمن

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
وكالات

استنكر ​البابا​ فرنسيس الأحداث التي تحصل في ​اليمن​، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز ​السلام".


وفي رسالة اليوم العالمي للسلام الـ54، دعا الى "تكثيف ​الصلاة​ في اليوم العالمي للسلام".

 

وجدد دعوته لـ"إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز ​السلام في اليمن"، قائلا: "الجميع يفكر بأطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام، ونحن نصلي سويا من أجلهم".

 

كما وجه التحية إلى الأطفال في ​النمسا​ و​ألمانيا​ الذين لم يستطيعوا زيارة عائلاتهم"، متمنيا أن "يكون عام 2021 عام سلام".

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