النيابة في واقعة انتحار اردني بالمنيل: يعاني من اضطرابات نفسية

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كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة بجنوب القاهرة، في واقعة انتحار طبيب أردني، قاما بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالطابق السادس، أن الطبيب كان يقيم بمفرده داخل شقته بمنطقة المنيل، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة منذ فترة، ويوم الواقعة قاما بالقاء نفسه من الطابق السادس مما أدي إلي وفاته في الحال.





كان قسم شرطة مصر القديمة، قد تلقي بلاغا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوصول متوفي نتيجة سقوطه من الشرفة، وبالانتقال تبين أن المتوفي أردني الجنسية ويدعي "خالد.أ"، 45 سنة، أقدم على الانتحار من شرفة منزله.



حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.