محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تحاول لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق، في إقناع نجم الفريق الأول لكرة القدم، بقبول عرض الصفاقسي التونسي، للحصول على خدماته.

وكان النادي التونسي، تقدم بعرض إلى إدارة القلعة الحمراء للتوقيع مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتعقد لجنة التعاقدات جلسة مع اللاعب وهشام بن صالح وكيل أعماله في الساعات القليلة المقبلة، من أجل إقناعه بالرحيل، في ظل خروجه من الحسابات.

وقرر مسؤولو القلعة الحمراء، نقل اللاعب إلى قائمة الانتظار، بعد التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويرفض جيرالدو كل المحاولات من أجل الرحيل عن صفوف فريقه، حتى يحصل على عقده كاملًا أو الانتقال لفريق يمنحه نفس قيمة راتبه مع المارد الأحمر، مع رفض كل العروض المحلية.

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