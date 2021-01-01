طبيب يكشف سبب تأخر الصين في إنهاء تجارب لقاح "سينوفارم" (فيديو)

قال الدكتور رامي كرم، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن فاعلية لقاحات كورونا المطروحة تتراوح من 80 إلى 95%، وبعد شهور نسبة الحماية الحقيقية التي سيوفرها اللقاح سيتم تحديدها.





وأشار " كرم "، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن لقاح فيروس كورونا مختلف عن مصل الإنفلونزا الموسمية، منوها بأن التقديرات المبدئية تشير إلى أن المناعة التي يوفرها لقاح "كوفيد 19" قد تستمر لمدة عامين، وهذا لا يمنع أنه يمكن أن يكون هناك جرعات تنشيطية خلال هذه الفترة.



