طبيب يكشف سبب تأخر الصين في إنهاء تجارب لقاح "سينوفارم" (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور رامي كرم، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن فاعلية لقاحات كورونا المطروحة تتراوح من 80 إلى 95%، وبعد شهور نسبة الحماية الحقيقية التي سيوفرها اللقاح سيتم تحديدها. 

وأشار "كرم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن لقاح فيروس كورونا مختلف عن مصل الإنفلونزا الموسمية، منوها بأن التقديرات المبدئية تشير إلى أن المناعة التي يوفرها لقاح "كوفيد 19" قد تستمر لمدة عامين، وهذا لا يمنع أنه يمكن أن يكون هناك جرعات تنشيطية خلال هذه الفترة.

وعن لقاح "سينوفارم"، أوضح أن آلية تصنيعه معروفة، وموجودة في لقاحات أخرى تعاملنا معها، منوها بأن تأخر الصين في الانتهاء من تجارب اللقاح سببه أن الحالات المصابة في الصين أصبحت قليلة جدا. 

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