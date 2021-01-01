محمود عيدالمغني يستقبل عام 2021 بهذه الكلمات

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
ودع الفنان محمود عبدالمغني عام 2020 ، وحرص على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديدة لعام 2021.

ونشر عبدالمغني صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : النهاردة أول يوم في السنة كانت صعبة علينا كلنا لكنها علمتنا قيمة أبسط النعم وأبسط الأشياء اللي لازم نحمد ربنا عليها ديما.. عدت الحمد لله بحلوها ومرها وندعي ربنا ونتوسم خير إن السنة الجديدة تكون سعيدة علينا جميعاً.

والجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان محمود عبدالمغني مسلسل "خيط حرير" الذي تشارك في بطولته النجمة مي عز الدين.

مسلسل خيط حرير يشارك به كوكبة كبيرة من النجوم من ضمنهم محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي؛ سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

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