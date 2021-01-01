حصاد البورصة .. 32.3 مليار جنيه أرباح البورصة خلال الربع الأخير من 2020

حققت البورصة المصرية أرباح بقيمة 32.2 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الرابع والأخير من عام 2020، بالتزامن مع إنتشار سلالة كورونا جديدة في بريطانيا مع أخر شهر من الربع الأخير.





وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 650.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 618.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.





وتوقع خبراء البورصة ارتفاع التداولات في العام الجديد ولكن لم يدعم ذلك ارتفاع المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء بسبب أن حركة المضاربات السمة هي الغالبة لأداء المتعاملين ليس في السوق المصري فقط بل في معظم لاسواق العربية .





وعلى صعيد المؤشرات أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 10,845.26 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 7.08% صعودا مغلقا الفترة عند 2,145.15 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 8.22% مغلقا الفترة عند 1,782.17 نقطة.





و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.79 % مغلقا عند 13,245.88 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 6.96 % مغلقا الفترة عند 3,097.82 نقطة.









وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الربع الأخير من 2020 نحو 162.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 30,986 مليون ورقة منفذة على 2,847 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 144.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 28,361 مليون ورقة منفذة على 2,571 ألف عملية خلال الربع الماضي .





هذا و قد استحوذت الأسهم على 60.81 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.19 % خلال الربع.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.1 % و العرب على 6.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2,801.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 941.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



