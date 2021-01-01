موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:50 م
والتر بواليا
والتر بواليا
علي نبوي
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات النادي الأحمر عقب التعاقد مع لمدة 4 مواسم قادما من نادي الجونة.

وأعلن النادي الأهلي أمس الخميس تعاقده رسميًا التعاقد مع والتر بواليا قادمًا من الجونة لمدة ٤ مواسم.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة إن بواليا سينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي عقب مباراة وادي دجلة مباشرة.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأحمر بأن بواليا سيتم قيده في قائمة الفريق المحلية والإفريقية لكي يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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