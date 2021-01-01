كل ما نحتاجه الخروج من 2020.. هنادي مهنا تستقبل العام الجديد بهذه الكلمات

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حرصت الفنانة هنادي مهنا علي تهنئة جمهورها وعشاقها بالعام الميلادي الجديدة لعام 2021.



ونشرت هنادي صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : كل ما نحتاجه هو الخروج من عام 2020 ، اتمني أن تكون 2021 عاماً رائعاً ملئ بالحب والنجاح والسعادة لكم جميعاً .



والجدير ذكره أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل "خيط حرير" الذي تشارك في بطولته النجمة مي عز الدين.



مسلسل خيط حرير يشارك به كوكبة كبيرة من النجوم من ضمنهم محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي؛ سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.