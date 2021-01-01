'الصحفيين': سداد الاشتراك السنوي والعلاج عن طريق 'فوري'.. وإجراءات جديدة في مواجهة كورونا

أعلن محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، عن تأجيل تحصيل الاشتراكات السنوية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، والاشتراك السنوي لمشروع العلاج، وذلك لمدة ثلاثة أيام، على أن تُستأنف بداية من يوم الثلاثاء المقبل.





وقال "شبانة" في بيان له، إن ذلك يأتي تماشيًا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين.





وأضاف سكرتير عام النقابة، أنه سيتم الإعلان عن طريقة الاشتراك النهائية خلال ساعات من خلال خدمة فوري بجميع محافظات مصر، وذلك حرصًا على التباعد في ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة في هذه الفترة من كل عام، وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالي، لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكد "شبانة" أنه تم التعاقد مع شركة فوري، وذلك وفق قرار بالإحتماع الأخير للمجلس، وسيقوم كل عضو بالنقابة بالسداد عن طريق فوري، وبإمكانه الحصول أيضًا على خدمة توصيل بطاقات الاشتراك أو العلاج إلى منزله مقابل مبلغ رمزي.





ونفى "شبانة" في بيانه، الاشتراك من خلال مبنى النقابة، بالتواصل المباشر وبالطرق التقليدية أو السداد بخزينة النقابة نهائيًا، خلال الوقت الراهن، مناشدًا الزملاء بعدم التوجه للنقابة لأجل تجديد الاشتراك، وأنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، وكذلك طريقة تقسيط اشتراك العلاج لمن يرغب خلال ساعات لجميع الزملاء.





وأوضح "شبانة" إن النقابة ستقدم فقط في الفترة المقبلة الخدمات التقليدية كالقروض والإعانات واعتماد الأوراق لمدة ثلاث ساعات يوميًا فقط، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مع استمرار الخدمات الحكومية كالشهر العقاري وتذاكر القطارات والسجل المدني وغيرها، وذلك خلال نفس الفترة ثلاث ساعات يوميًا.



