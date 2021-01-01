'الصحفيين': سداد الاشتراك السنوي والعلاج عن طريق 'فوري'.. وإجراءات جديدة في مواجهة كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:47 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
أعلن محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، عن تأجيل تحصيل الاشتراكات السنوية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، والاشتراك السنوي لمشروع العلاج، وذلك لمدة ثلاثة أيام، على أن تُستأنف بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال "شبانة" في بيان له، إن ذلك يأتي تماشيًا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين.

وأضاف سكرتير عام النقابة، أنه سيتم الإعلان عن طريقة الاشتراك النهائية خلال ساعات من خلال خدمة فوري بجميع محافظات مصر، وذلك حرصًا على التباعد في ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة في هذه الفترة من كل عام، وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالي، لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد "شبانة" أنه تم التعاقد مع شركة فوري، وذلك وفق قرار بالإحتماع الأخير للمجلس، وسيقوم كل عضو بالنقابة بالسداد عن طريق فوري، وبإمكانه الحصول أيضًا على خدمة توصيل بطاقات الاشتراك أو العلاج إلى منزله مقابل مبلغ رمزي.

ونفى "شبانة" في بيانه، الاشتراك من خلال مبنى النقابة، بالتواصل المباشر وبالطرق التقليدية أو السداد بخزينة النقابة نهائيًا، خلال الوقت الراهن، مناشدًا الزملاء بعدم التوجه للنقابة لأجل تجديد الاشتراك، وأنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل، وكذلك طريقة تقسيط اشتراك العلاج لمن يرغب خلال ساعات لجميع الزملاء.

وأوضح "شبانة" إن النقابة ستقدم فقط في الفترة المقبلة الخدمات التقليدية كالقروض والإعانات واعتماد الأوراق لمدة ثلاث ساعات يوميًا فقط، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مع استمرار الخدمات الحكومية كالشهر العقاري وتذاكر القطارات والسجل المدني وغيرها، وذلك خلال نفس الفترة ثلاث ساعات يوميًا.

وتابع: "يجب على الزملاء الصحفيين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بمبنى النقابة، لأجل صالحهم وللحفاظ عليهم، الفترة القادمة تحتاج لمزيد من الالتزام، وذلك حفاظًا على صحة الزملاء الصحفيين،ومجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، سيتخذ العديد من الإجراءات لصالح الصحفيين في مواجهة فيروس كورونا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محمد شبانة كورونا في نقابة الصحفيين الفجر

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة السابق بدرجة "عداء"

منذ 35 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم بديل "السعيد"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة من الأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ 11 دقائق

عرض سعودي لضم صخرة دفاع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

منذ أقل من ساعتين

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ ساعة و 26 دقيقة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ 39 دقيقة

الأهلي يواجه وادي دجلة بغياب لاعبين 6 بسبب الكورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

'الصحفيين' تعلن تمديد غلق النقابة أسبوعين واستمرار تقديم خدمات الضرورة

'الصحفيين' تستمر في إغلاق النقابة وتقديم خدمات الضرورة فقط

'الصحفيين': سيتم النظر في عقد اجتماع للمجلس بنهاية الشهر

'استقلال الصحافة' تثمن جهود النقيب في مواجهة كورونا

"ميري" يطمئن الصحفيين: انعقاد لجنتي تحت التمرين والمشتغلين قريبًا

سعد عبدالحفيظ: المقابلة الشخصية شرط القبول بنقابة الصحفيين وقدروا خطورة الموقف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

10:46 ص

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

02:15 م

موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي

02:50 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ساحر" الزمالك السابق

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»