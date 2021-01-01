أسعار الذهب تستقر في مصر..وعيار 21 بـ 827 جنيه

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:35 م
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة  في بداية تعاملات السنة الجديدة 2021 ، مع استقرار أسعار المعدن الأصفر عالمياً وسط توقعات بارتفاعات مفاجئة جديدة مع تزايد مخاوف المستثمرين من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

أسعار الذهب فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 827 جنيهًا .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 708.75 جنيهات.

 وسعر الجرام عيار 24 نحو 942.75 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب نحو 6616 جنيهًا.


أسعار الذهب عالميًا:

 
حققت أسعار الذهب أفضل أداء سنوي في 10 سنوات، مستفيدةً من الوباء وتداعياته.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع ضعف الدولار الأمريكي، واستمرار المخاوف بشأن الوباء خلال التعاملات، لكنه تحول العملة الأمريكية للارتفاع ضغط على مكاسب الذهب.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، بعكس التوقعات.

وحققت أسعار الذهب مكاسب بنحو 24.8 بالمائة خلال 2020، في أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 2010.

واستفادت أسعار المعدن النفيس من ضعف الدولار الأمريكي وتداعيات فيروس كورونا.

كما ساهمت الإجراءات التحفيزية من قبل الحكومات والبنوك المركزية في دعم المعدن، حيث ينظر إليه على أنه تحوط ضد تسارع التضخم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير  بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل مستوى 1895.10 دولار للأوقية، لتسجل مكاسب شهرية بنحو 2.9 بالمائة، لكنها سجلت خسائر فصلية 0.4 بالمائة.

و بحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1893.6 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة على 89.95.

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