سلبية مسحة مجدي قفشة وتعافيه من فيروس كورونا

كشف النادي الأهلي، عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والتي خضع لها بالساعات الماضية.





وأثبتت المسحة التي أجراها اللاعب أمس في أحد المراكز الخاصه سلبياته من الاصابه بفيروس كورونا وتعافيه من الإصابة بالفيروس.





وكان النادي الأهلي قد اعلن تعافي اللاعب من فيروس كورونا اول امس مما سمح له إلى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة وادي دجلة بالدوري.





وجاءت نتيجة المسحة التي أجراها اللاعب مع باقي أعضاء الفريق بالنادي أثبتت إصابته بالفيروس وعدم شفائه منه وهو الأمر الذي جعل اللاعب يقوم بإجراء مسحه خاصه بأحد المركز المتخصصه والتي اثبتت شفائه من الفيروس.





ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء اليوم على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.